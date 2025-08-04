Садыр Жапаров подписал закон о снижении налоговой нагрузки на граждан и бизнес

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Закон принят Жогорку Кенешем 19 июня 2025 года.

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам уменьшения налоговой нагрузки населения и субъектов предпринимательства».

Закон принят Жогорку Кенешем 19 июня 2025 года.

Закон направлен на создание благоприятной среды для бизнеса и позволит поддерживать экономическую стабильность и развитие страны.

Законом предлагается внести ряд налоговых облегчений:

1) упразднение налога на имущество на транспортное средство;

2) установление нулевой ставки по налогу на имущество на земельный участок, относящийся к сельскохозяйственным угодьям (данная ставка действовала с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года в рамках части 2 статьи 379 Налогового кодекса);

3) запрет на проведение налоговых проверок на налоговые периоды до 1 января 2022 года, за исключением:

– внеплановой проверки при ликвидации организации и при прекращении деятельности индивидуального предпринимателя;

– налоговых проверок, связанных с возмещением и/или возвратом суммы превышения НДС на основании заявления налогоплательщика НДС;

– налоговых проверок, связанных с принятием налоговым органом уточненной налоговой отчетности налогоплательщика;

– внеплановой проверки или перепроверки, назначенных на основании постановлений правоохранительных органов в соответствии с нормами, предусмотренными налоговым законодательством и Уголовно-процессуальным кодексом Кыргызской Республики;

4) списать налоговую задолженность, возникшую за налоговые периоды до 1 января 2022 года;

5) предлагается установить льготный режим исполнения обязательства, полное или частичное освобождение от уплаты начисленной налоговой санкции, а также уплаты пеней в зависимости от срока уплаты полной суммы недоимки.