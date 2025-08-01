Феликс Кулов: В свое время руководство страны не дало населению нужный пример

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Экс-премьер-министр прокомментировал старт новой идеологической реформы

В Кыргызстане на общественное обсуждение вынесен Кодекс чести, разработанный Минкультуры по поручению администрации президента. Станет ли он успешным примером и частью идеологии кыргызстанцев, Vesti.kg рассказал в беседе экс-премьер-министр Феликс Кулов.

«Сегодня моральный облик граждан важен, тем более, на фоне общего падения культуры, в том числе политической. Поэтому создание морально-этических правил для кыргызстанцев - важный и необходимый шаг. При этом надо опираться на национальные, традиционные ценности нашего народа. И обучать таким правилам нужно буквально с первого класса. На мой взгляд, создание Кодекса чести - похвальное и правильное решение», - отметил политик.

Прежнее руководство страны с момента обретения Кыргызстаном независимости не раз пыталось создать и внедрить новую идеологию. Феликс Кулов полагает, что в этот раз опыт может оказаться успешным.

«Помню, хотели внедрить 7 заветов Манаса по примеру Кодекса строителей коммунизма. Но тогда это была больше пиар-акция. И она не вызвала интерес у людей. Одна из причин этому - высшее руководство страны в то время не давало нужного примера населению. Поэтому Кодекс нужно соблюдать всем. Тогда такой подход сработает», - считает он.

Напомним, Кодекс чести представляет собой свод единых моральных стандартов, призванный служить ориентиром этичного и нравственного поведения для граждан, молодёжи, общественных деятелей и широких слоёв населения. Его цель - сформировать и закрепить в кыргызстанском обществе ряд ключевых понятий, как честь и достоинство, патриотизм и справедливость, уважение к государственным символам и истории, почтение к старшим и забота о младших, противодействие ненависти, агрессии и вражде и т.п.

Кодекс предполагается применять для воспитания в образовательных учреждениях, государственных и муниципальных органах, при молодежной и военно-патриотической работе, проведении культурных мероприятий и развития гражданской ответственности.

Источник: vesti.kg



