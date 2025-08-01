Садыр Жапаров принял главу МИД Казахстана Мурата Нуртлеу

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Встреча состоялась в Чолпон-Ате

Президент Садыр Жапаров сегодня принял министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу в Чолпон-Ате.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, в ходе встречи обсуждены актуальные вопросы кыргызско-казахского двустороннего сотрудничества во всех сферах взаимного интереса, включая реализацию приоритетных проектов между странами, в том числе строительство Камбаратинской ГЭС-1.

Президент отметил динамичное углубление политического диалога на всех уровнях, который способствует последовательному расширению межгосударственных отношений, наполняя их практическим содержанием.

Садыр Жапаров также выразил уверенность, что официальный визит главы внешнеполитического ведомства Казахстана станет важным стимулом для дальнейшего укрепления братских отношений, особенно в контексте подготовки к предстоящему официальному визиту президента Казахстана в Кыргызстан.

В свою очередь Мурат Нуртлеу также подтвердил готовность прилагать все усилия для реализации задач, поставленных главами государств.

Источник: vesti.kg



