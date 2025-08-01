Трамп подписал указ о введении пошлин в отношении 69 стран

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Новые ставки пошлин должны вступить в силу 7 августа

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым устанавливаются пошлины от 10% до 41% в отношении 69 стран. Документ размещен на сайте Белого дома.

«Это решительное действие отражает непрекращающиеся усилия президента по защите Соединенных Штатов от иностранных угроз национальной безопасности и экономики США путем честных, сбалансированных и взаимовыгодных торговых отношений», — говорится в заявлении Белого дома.

Наиболее высокие пошлины установлены для Сирии (41%), Лаоса (40%) и Мьянмы (40%), Швейцарии (39%), Ирака (35%) и Сербии (35%). Отмечается, что ко всем странам, которые не получили новые пошлины, будет применяться базовая пошлина в размере 10%.

Новые ставки пошлин должны вступить в силу 7 августа.

Источник: vesti.kg



