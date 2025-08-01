Внесены изменения в некоторые законодательные акты по вопросам ГЧП

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Внесены изменения в некоторые законодательные акты по вопросам ГЧП

Садыр Жапаров подписал Закон КР "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам государственно-частного партнерства". Об этом сообщает служба информационной политики администрации президента.

Целью закона, принятого Жогорку Кенешем 26 июня 2025 года, является совершенствование законодательства Кыргызстана по вопросам инициирования и реализации проектов государственно-частного партнерства в соответствующих отраслях.

Законом предусматриваются следующие изменения:

Закон КР "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" дополняется нормой о том, что регистрация прав на недвижимое имущество, возникающих на основании соглашений, осуществляет местный регистрационный орган в порядке, определяемом кабинетом министров КР.

Закон КР "О муниципальной собственности на имущество" дополняется нормой о том, что предоставление объектов муниципальной собственности в пользование или аренду частному партнеру в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве осуществляется без проведения торгов, с установлением льготной арендной платы (за год) в размере двойной ставки земельного налога, подлежащего уплате в отношении передаваемого в аренду земельного участка, согласно Налоговому кодексу КР.

В Законе КР "Об аквакультуре, рыболовстве и охране водных биологических ресурсов" предусматривается норма о том, что рыбохозяйственные водоемы или их участки предоставляются в пользование, в том числе по проектам государственно-частного партнерства, в целях ведения рыбохозяйственной деятельности.

В Законе КР "О государственно-частном партнерстве" предусматривается норма о том, что порядок и условия предоставляемой государственной поддержки определяются кабинетом министров КР.

Закон КР "О возобновляемых источниках энергии" дополняется полномочием уполномоченного государственного органа по развитию и поддержке использования возобновляемых источников энергии по реализации проектов государственно-частного партнерства в соответствии с Законом КР "О государственно-частном партнерстве".

Источник: Кактус