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Министр строительства Узбекистана прибыл в Кыргызстан

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Визит приурочен к 100-летию первого госоргана в сфере строительства.

В Кыргызстан с официальным визитом прибыла делегация Узбекистана во главе с министром строительства Шерзодом Хидоятовым. Визит приурочен к 100-летию первого госоргана в сфере строительства.

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР  Нурдан Орунтаев встретился с делегацией. 

В ходе визита делегация ознакомится с рядом строительных объектов, а также примет участие в переговорах, направленных на укрепление двустороннего сотрудничества в строительной сфере. 

Торжественное мероприятие, приуроченное к 100-летию Министерства, состоится 1 августа.

Источник: АКИpress
 

           