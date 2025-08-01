Министр строительства Узбекистана прибыл в Кыргызстан

Бишкек, "САЯСАТ.KG".

Визит приурочен к 100-летию первого госоргана в сфере строительства.

В Кыргызстан с официальным визитом прибыла делегация Узбекистана во главе с министром строительства Шерзодом Хидоятовым. Визит приурочен к 100-летию первого госоргана в сфере строительства.



Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР Нурдан Орунтаев встретился с делегацией.



В ходе визита делегация ознакомится с рядом строительных объектов, а также примет участие в переговорах, направленных на укрепление двустороннего сотрудничества в строительной сфере.



Торжественное мероприятие, приуроченное к 100-летию Министерства, состоится 1 августа.

Источник: АКИpress

