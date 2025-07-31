Планируется визит президента Узбекистана в Кыргызстан

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В рамках визита состоялись переговоры министров иностранных дел двух стран.

30 июля министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев провел встречу с министром иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёром Саидовым, который прибыл в Кыргызскую Республику с официальным визитом.

В рамках визита состоялись переговоры министров иностранных дел двух стран. Стороны обсудили весь спектр кыргызско-узбекского двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, а также определили конкретные шаги по реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав государств и глав правительств наших стран, которые были отражены в соответствующей дорожной карте.

Министры с удовлетворением отметили высокий уровень политического диалога, динамику двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях. Была подтверждена обоюдная приверженность дальнейшему укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства, выражена готовность продолжать совместные усилия по выведению кыргызско-узбекских отношений на качественно новый уровень.

Стороны также обсудили взаимодействие в международных и региональных организациях, включая ООН, СНГ, ШОС, ОТГ, ОИС и др. Отмечено, что сотрудничество в этих структурах остается ключевым элементом партнерства между двумя странами.

Главы внешнеполитических ведомств подтвердили готовность продолжить согласование подходов по ключевым региональным и глобальным вопросам, а также наметили конкретные совместные меры, которые были заложены в принятой Программе сотрудничества между министерствами иностранных дел Кыргызстана и Узбекистана на 2025-2026 годы и пошаговом Плане совместных действий (дорожной карте) по подготовке государственного визита президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Кыргызскую Республику.

Переговоры традиционно прошли в теплой и дружественной атмосфере, в духе открытости, доверия и взаимной поддержки.

В ходе встречи определены перспективные направления дальнейшего сотрудничества, согласован график предстоящих мероприятий на высшем уровне.

Источник: Кактус