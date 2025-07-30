МИД КР просит граждан заранее урегулировать свой правовой статус в России

Бишкек, "САЯСАТ.KG". МИД КР вновь обращает внимание граждан КР, находящихся на территории Российской Федерации

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики вновь обращает внимание граждан Кыргызской Республики, находящихся на территории Российской Федерации, на необходимость заблаговременного урегулирования своего правового статуса в соответствии с миграционным законодательством Российской Федерации до 10 сентября 2025 года, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Своевременное соблюдение установленных требований позволит избежать возможных негативных последствий, связанных с нарушением миграционного режима Российской Федерации.

В целях всесторонней поддержки и информирования соотечественников Министерство, в тесном взаимодействии с заграничными учреждениями Кыргызской Республики в Российской Федерации, проводит масштабную и системную информационно-разъяснительную работу.

Осуществляются регулярные выезды сотрудников консульских учреждений в места массового пребывания граждан Кыргызской Республики, проводятся встречи с представителями российских государственных органов, осуществляется тесное взаимодействие с кыргызской диаспорой, а также распространяются информационные материалы и видеоролики на официальных интернет-ресурсах и в социальных сетях.

С целью усиления данной работы, по поручению руководства Министерства, в Российскую Федерацию дополнительно направлены сотрудники Центрального аппарата для повышения эффективности проводимых мероприятий и обеспечения более широкого охвата граждан.

Министерство иностранных дел настоятельно рекомендует гражданам Кыргызской Республики заблаговременно привести своё правовое положение в соответствие с законодательством Российской Федерации".

Источник: vb.kg