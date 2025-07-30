Делегация парламента Кореи прибыла в Бишкек

Хан Чжон Э: Кыргызстан – один из наших ключевых партнеров в регионе.

Спикер Жогорку Кенеша [парламента] Нурланбек Тургунбек уулу 30 июля принял делегацию Национальной Ассамблеи Республики Корея во главе с Хан Чжон Э.



Как сообщила пресс-служба ЖК, обсуждены вопросы углубления политико-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Кыргызстаном и Кореей, а также уделено внимание укреплению межпарламентских связей.



Тургунбек уулу сказал, что Республика Корея является одним из ключевых партнеров Кыргызстана в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подчеркнув, что за последние годы сотрудничество между двумя странами активно развивается. Особо был отмечен динамичный характер отношений в сфере межпарламентского взаимодействия, где регулярно организуются совместные мероприятия. И в качестве примера төрага привел начавшееся сегодня в Бишкеке очередное заседание Азиатского межпарламентского консультативного совета по водным ресурсам.



«Уверен, что мероприятие пройдет на высоком уровне, а по итогам встречи будут определены новые направления сотрудничества в азиатском регионе. Мы должны развивать данную платформу и вывести кыргызско-корейское партнерство на новый уровень. Ведь в рамках межпарламентского диалога мы можем обсуждать перспективные инициативы по сохранению водных ресурсов и эффективно их реализовывать», – сказал он.



Он также сообщил, что двусторонние визиты способствуют укреплению взаимодействия, и отметил успешное проведение встреч в формате «Центральная Азия + Корея».



Тургунбек уулу сообщил, что объемы двусторонней торговли между государствами в последние годы достигли рекордного уровня, и подчеркнул важность дальнейшего наращивания этого потенциала. «Мы заинтересованы в реализации совместных проектов в таких отраслях, как инфраструктура, транспорт, промышленность, цифровизация, горная добыча и текстиль. В этих направлениях у нас есть большие возможности. В этой связи важно, чтобы кыргызско-корейская межправительственная комиссия вела активную и системную работу», – добавил спикер.



Хан Чжон Э остановился на вопросах кыргызско-корейского партнерства, уделив внимание совместным инициативам. Он также выразил благодарность кыргызской стороне за оказанное содействие в организации мероприятий, направленных на защиту водных ресурсов и реагирование на климатические изменения.



«Кыргызстан – один из наших ключевых партнеров в регионе. У нас имеются широкие возможности для укрепления сотрудничества. Помимо экологической повестки, мы заинтересованы в активной работе в экономической сфере», – заключил Хан Чжон Э.

Источник: АКИpress

