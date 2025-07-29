Данияр Иманалиев назначен министром по интеграции и макроэкономике ЕЭК

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Иманалиев имеет опыт руководящей работы в органах власти Кыргызстана.

Иманалиев Данияр Шаршенбекович назначен министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии. Соответствующее решение принял Высший Евразийский экономический совет от 27 июня 2025 года.



Данияр Иманалиев сменил Эльдара Алишерова, который занимал должность министра ЕЭК с 11 сентября 2024 года.



Последние четыре года Иманалиев был директором Департамента таможенной инфраструктуры Евразийской экономической комиссии. Он имеет опыт руководящей работы в госорганах Кыргызской Республики. В 2021 году занимал должность первого заместителя министра экономики и финансов Кыргызской Республики.

