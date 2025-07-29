В Кыргызстане ужесточили требования к чиновникам: судимым путь во власть закрыт

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Президент Садыр Жапаров подписал конституционный Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики»
Президент Садыр Жапаров подписал конституционный Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики», который направлен на повышение доверия граждан к государственным органам, формирование безупречной репутации высших должностных лиц и укрепление принципов верховенства права и законности. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Основное нововведение касается лиц, имеющих судимость, включая снятую или погашенную, а также тех, в отношении кого уголовное дело прекратили по нереабилитирующим основаниям.
Исключения составляют лишь преступления небольшой и менее тяжкой степени, совершенные по неосторожности, и случаи отказа потерпевшего от поддержания частно-публичного обвинения или достижения согласия с обвиняемым в соответствии с уголовным законодательством.
Согласно внесенным изменениям, такие лица теперь не смогут занимать ряд ключевых государственных должностей:
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им будет отказано в регистрации и избрании на пост президента КР;
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они не смогут быть зарегистрированы и избраны депутатами Жогорку Кенеша;
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вводится запрет на занятие должностей председателя и других членов кабинета министров, а также руководителей иных органов исполнительной власти;
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устанавливается запрет на занятие должностей члена Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов;
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вводится запрет на занятие должностей председателя, его заместителей и членов правления Национального банка КР;
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устанавливается запрет на занятие должностей аудитора Счетной палаты.
Помимо этого, закон вводит ограничения для религиозных деятелей: они не имеют права быть избранными на должности президента и депутата ЖК в течение пяти лет со дня приостановления ими религиозной деятельности.
Данные изменения внесены в конституционные законы «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша», «О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов», «О кабинете министров», «О Национальном банке» и «О Счетной палате».
Закон вступит в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Эти меры призваны повысить прозрачность и ответственность власти, гарантируя, что ключевые посты в стране будут занимать лица с безупречной репутацией, говорится в пояснительной записке к документу.
Источник: 24.kg