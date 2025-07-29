В Кыргызстане вводится временная госмонополия на международный интернет

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В Кыргызстане вводится временная госмонополия на международный интернет

Президент Садыр Жапаров подписал указ, который с 15 августа 2025 года по 14 августа 2026-го вводит временную 100-процентную государственную монополию на передачу и маршрутизацию международного интернет-трафика по территории страны.

Что это значит для республики и пользователей:

Компания «ЭлКат» получает эксклюзивное право на доставку и передачу международного интернет-трафика внутри Кыргызстана, а также на международный транзит данных через страну.

Все операторы связи и интернет-провайдеры, работающие с международным трафиком, должны в течение двух месяцев перевести свои контракты и договоры на сотрудничество с «ЭлКат».

Правительство передаст «ЭлКат» 100 процентов акций компании «Акнет» для усиления ее возможностей.

Эта мера направлена на повышение эффективности управления цифровой и телекоммуникационной инфраструктурой, упорядочение трафика и улучшение качества связи.

Контроль за выполнением указа возложен на администрацию президента и соответствующие государственные органы.

Источник: 24.kg