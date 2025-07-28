4 иранца задержаны в Кыргызстане. Посол обратился к омбудсмену

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Омбудсмен Джамиля Джаманбаева провела встречу с послом Ирана в Кыргызстане Голамом Хоссейном Ядегари.

Омбудсмен Джамиля Джаманбаева провела встречу с послом Ирана в Кыргызстане Голамом Хоссейном Ядегари.



Как сообщили в институте омбудсмена, в ходе встречи обсуждались вопросы защиты прав человека, а также возможности сотрудничества между национальными правозащитными институтами двух стран.



Джаманбаева ознакомила посла с деятельностью института акыйкатчы, международными связями учреждения и участием омбудсмена в региональных и международных правозащитных организациях.



Посол Ирана сообщил, что в иранской тюрьме в настоящее время содержится гражданин Кыргызстана, обвиняемый в экономическом преступлении. Также он сказал, что гражданин Ирана, ранее осужденный в Кыргызстане, недавно был экстрадирован на родину для дальнейшего отбывания наказания.



«Между нашими странами действует ряд соглашений, в рамках которых осуществляется сотрудничество в правовой и судебной сферах. Недавно вступило в силу соглашение, подписанное между МВД двух стран, которое позволяет взаимодействовать напрямую по этим вопросам. Эти документы являются основой нашего сотрудничества в правовом поле», - сообщил посол.



Голам Хоссейн Ядегари обратился к акыйкатчы с просьбой содействовать в обеспечении прав недавно задержанных в Кыргызстане четырех граждан Ирана.



По его словам, двое из них были вызваны на допрос в качестве свидетелей по делу, связанному с экономическим преступлением и сразу задержаны. Еще два иранца подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 208 УК (Вымогательство).



Институт акыйкатчы направит сотрудников в СИЗО для мониторинга условий содержания и состояния здоровья задержанных граждан Ирана, говорится в релизе.

Источник: АКИpress

