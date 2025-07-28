Владимир Путин в ноябре посетит Бишкек

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Владимир Путин в ноябре посетит Бишкека для участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Президент России Владимир Путин в ноябре посетит Бишкека для участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Об этом сообщил посол России в Кыргызстане Сергей Вакуно в в интервью по случаю 25-летия со дня подписания Декларации о вечной дружбе между странами.



Также в августе состоится визит председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина в Чолпон-Ату для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

Источник: АКИpress

