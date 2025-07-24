В ходе совещания по стройкам в Джалал-Абаде задержаны несколько человек

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В ходе мероприятия несколько человек были задержаны.

Сегодня, 24 июля, в Джалал‑Абадском областном управлении ГКНБ по поручению председателя ведомства Камчыбека Ташиева состоялось совещание под руководством начальника управления Каныбека Досмамбетова.

В мероприятии участвовали государственные служащие и подрядчики, задействованные в строительных проектах региона. В ходе мероприятия несколько человек были задержаны. Об этом сообщает телеканал Region.

О должностях и ФИО задержанных не сообщается.

«Информация будет дополнена», — уточнили представители телеканала.

Напомним, в последние недели ГКНБ предпринимает активные действия по делам коррупции и нецелевого использования бюджетных средств в строительной сфере. Так, 24 июня в здании мэрии Токмока в ходе совещания с участием председателя Госкомитета нацбезопасности КР Камчыбека Ташиева были задержаны мэр города Максат Нусувалиев, начальник управления муниципального имущества Алишер Туратбек уулу и генеральный директор строительной компании «Аль-Кадр».

16 июля спецслужбы задержали чиновников и подрядчикза некачественное строительство парка в Новопавловке. 17 июля аналогичная участь постигла начальника 4-го управления мэрии Бишкека Ш.Б.К., ранее возглавлявшего айыльный аймак Пригородное. Его подозревают в создании устойчивой схемы коррупции, связанной с тендерами на благоустройство парковой зоны.

В тот же день были задержаны экс‑глава УКС Иссык‑Кульской области и подрядчик по делу строительства школы: компания получила 48 млн сомов, освоила только 35.2 млн и не завершила объект. А 21 июля по делу госзакупок на 1 млрд сомов взяли под стражу чиновников мэрии Кара‑Балты.

Источник: economist.kg