В КР чиновников будут штрафовать за игнорирование обращений граждан

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Согласно новым поправкам, чиновники обязаны предоставлять гражданам обоснованный ответ в установленные законом сроки.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон, вносящий изменения в Кодекс о правонарушениях и Закон "О порядке рассмотрения обращений граждан". Документ направлен на усиление ответственности должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления за нарушение порядка работы с обращениями.

Согласно новым поправкам, чиновники обязаны предоставлять гражданам обоснованный ответ в установленные законом сроки. За неправомерный отказ в приеме или рассмотрении обращения, нарушение сроков, отсутствие письменного или электронного ответа, а также за неустранение нарушенных прав гражданина, должностному лицу грозит административный штраф - 10 тысяч сомов.

Принятые изменения призваны повысить дисциплину и ответственность госслужащих, а также укрепить доверие граждан к государственным институтам.

Источник: Вечерний Бишкек