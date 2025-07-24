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Джекшенкулов: Кыргызстан и Китай укрепляют сотрудничество на всех уровнях

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Китай - наш великий сосед, протяженность нашей общей границы составляет более тысячи километров.

Экс-глава МИД Кыргызстана Аликбек Джекшенкулов в комментариях ИА «Кабар» отметил важность визита в Бишкек председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики Чжао Лэцзи. Дипломат подчеркнул важность того, что двусторонние отношения не ограничиваются контактами между лидерами, а укрепляются и развиваются на разных уровнях, что соответствует духу стратегического партнёрства.

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«Сегодня на фоне того, что происходит между великими державами, такими как США, Россия, Китай, очень важно, чтобы суверенный Кыргызстан строил свою политику в соответствии с национальными интересами государства. Руководство страны действует именно в этом ключе. Китай - наш великий сосед, протяженность нашей общей границы составляет более тысячи километров. Сама история наших взаимоотношений начинается с древних времен, наши народы жили в мире и взаимном уважении.

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Сейчас это особенно актуально, когда сегодняшний мир противоречив, усиливаются противостояния, растут кризисные явления, как политические, так и экономические. Китай сегодня является одним из главных игроков в мировой политике, в международных торгово-экономических отношениях, в инвестиционной политике. В период становления уже нового независимого государства Кыргызстан, Китай с первых дней оказывает поддержку кыргызскому народу, государству в укреплении суверенитета и развитии и поддержке экономики.

Сейчас мы уверенно говорим о том, что Китай является одним из главных политических, экономических и культурно-гуманитарных партнеров нашей страны. Поэтому встречи и визиты на всех уровнях важны для укрепления связей и взаимопонимания. Были встречи нашего президента Садыра Жапарова с председателем КНР Си Цзиньпином, которые проходили в рамках государственных визитов. Подтверждались добрососедские отношения, достигнуто взаимопонимание буквально по всем вопросам, которые сегодня стоят на повестке дня. Самое главное, что сегодня у нас с Китаем нет никаких разногласий, политических или экономических проблем. Стратегическое партнёрство и взаимное уважение.

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Конечно, важно и установление связей на уровне парламентов. Законодательная власть имеет очень большое влияние на развитие двухсторонних отношений. Глава парламента Китая посещает Кыргызстан впервые, и это очень важный шаг для укрепления не только межпарламентских связей, но и для межгосударственного диалога по всему спектру вопросов.

Китай для нас архиважная страна, мы настолько глубоко пронизаны интеграционными процессами, что ощущаем их буквально во всех сферах сотрудничества: в политике, экономике, культуре, инвестициях и в вопросах безопасности. В значительной степени средний и малый бизнес наших граждан связан с продукцией КНР. Сегодня Китай в вопросах промышленной кооперации, искусственного интеллекта и других новых технологий является передовой и мощной страной. И мы не должны оглядываться на «пряники», которые нам сулят с разных сторон, мы должны ориентироваться на объективные результаты, которые видим перед собой. Поэтому та созидательная роль, которую играет Китай на евразийском пространстве, она в значительной степени поддерживает и стабилизирует весь Центрально-Азиатский регион.

Не будем забывать растущую роль Китая в мировой политике, международных торгово-экономических отношениях и вопросах безопасности. Между руководителями наших стран сложились крепкие доверительные отношения, точно так же их нужно развивать по парламентской линии, связи между руководителями и депутатами конечно нужно поддерживать. К этому можно добавить, что взаимодействие Кыргызстана и КНР в рамках международных организаций, прежде всего, таких как ООН и ШОС, также находится на очень высоком уровне: ведутся консультации, оказывается поддержка. По многим вопросам, в том числе по инициативе нашей страны о проведении в 2027 в Кыргызстане Глобального горного саммита, у нас есть взаимопонимание. Кроме того, я думаю, что Китай как постоянный член Совета безопасности ООН поддержит кандидатуру нашей страны в непостоянные члены Совбеза.

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Поэтому политические контакты между Бишкеком и Пекином должны быть разносторонние и многоуровневые. Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китая так же является членом Госсовета КНР, поэтому его визит в Кыргызстан имеет еще и геополитическое значение. Одно дело, когда теплые и доверительные отношение сложились между лидерами, но при решении каких-либо вопросов, глобального или двустороннего характера, важно чтобы взаимопонимание было на всех уровнях принятия решений - между главами государств, руководителями парламентов и правительств», - обращает внимание Аликбек Джекшенкулов.

Источник: Кабар

           