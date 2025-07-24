Джекшенкулов: Кыргызстан и Китай укрепляют сотрудничество на всех уровнях

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Китай - наш великий сосед, протяженность нашей общей границы составляет более тысячи километров.

Экс-глава МИД Кыргызстана Аликбек Джекшенкулов в комментариях ИА «Кабар» отметил важность визита в Бишкек председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики Чжао Лэцзи. Дипломат подчеркнул важность того, что двусторонние отношения не ограничиваются контактами между лидерами, а укрепляются и развиваются на разных уровнях, что соответствует духу стратегического партнёрства.

«Сегодня на фоне того, что происходит между великими державами, такими как США, Россия, Китай, очень важно, чтобы суверенный Кыргызстан строил свою политику в соответствии с национальными интересами государства. Руководство страны действует именно в этом ключе. Китай - наш великий сосед, протяженность нашей общей границы составляет более тысячи километров. Сама история наших взаимоотношений начинается с древних времен, наши народы жили в мире и взаимном уважении.

Сейчас это особенно актуально, когда сегодняшний мир противоречив, усиливаются противостояния, растут кризисные явления, как политические, так и экономические. Китай сегодня является одним из главных игроков в мировой политике, в международных торгово-экономических отношениях, в инвестиционной политике. В период становления уже нового независимого государства Кыргызстан, Китай с первых дней оказывает поддержку кыргызскому народу, государству в укреплении суверенитета и развитии и поддержке экономики.

Сейчас мы уверенно говорим о том, что Китай является одним из главных политических, экономических и культурно-гуманитарных партнеров нашей страны. Поэтому встречи и визиты на всех уровнях важны для укрепления связей и взаимопонимания. Были встречи нашего президента Садыра Жапарова с председателем КНР Си Цзиньпином, которые проходили в рамках государственных визитов. Подтверждались добрососедские отношения, достигнуто взаимопонимание буквально по всем вопросам, которые сегодня стоят на повестке дня. Самое главное, что сегодня у нас с Китаем нет никаких разногласий, политических или экономических проблем. Стратегическое партнёрство и взаимное уважение.

Конечно, важно и установление связей на уровне парламентов. Законодательная власть имеет очень большое влияние на развитие двухсторонних отношений. Глава парламента Китая посещает Кыргызстан впервые, и это очень важный шаг для укрепления не только межпарламентских связей, но и для межгосударственного диалога по всему спектру вопросов.

Китай для нас архиважная страна, мы настолько глубоко пронизаны интеграционными процессами, что ощущаем их буквально во всех сферах сотрудничества: в политике, экономике, культуре, инвестициях и в вопросах безопасности. В значительной степени средний и малый бизнес наших граждан связан с продукцией КНР. Сегодня Китай в вопросах промышленной кооперации, искусственного интеллекта и других новых технологий является передовой и мощной страной. И мы не должны оглядываться на «пряники», которые нам сулят с разных сторон, мы должны ориентироваться на объективные результаты, которые видим перед собой. Поэтому та созидательная роль, которую играет Китай на евразийском пространстве, она в значительной степени поддерживает и стабилизирует весь Центрально-Азиатский регион.

Не будем забывать растущую роль Китая в мировой политике, международных торгово-экономических отношениях и вопросах безопасности. Между руководителями наших стран сложились крепкие доверительные отношения, точно так же их нужно развивать по парламентской линии, связи между руководителями и депутатами конечно нужно поддерживать. К этому можно добавить, что взаимодействие Кыргызстана и КНР в рамках международных организаций, прежде всего, таких как ООН и ШОС, также находится на очень высоком уровне: ведутся консультации, оказывается поддержка. По многим вопросам, в том числе по инициативе нашей страны о проведении в 2027 в Кыргызстане Глобального горного саммита, у нас есть взаимопонимание. Кроме того, я думаю, что Китай как постоянный член Совета безопасности ООН поддержит кандидатуру нашей страны в непостоянные члены Совбеза.

Поэтому политические контакты между Бишкеком и Пекином должны быть разносторонние и многоуровневые. Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китая так же является членом Госсовета КНР, поэтому его визит в Кыргызстан имеет еще и геополитическое значение. Одно дело, когда теплые и доверительные отношение сложились между лидерами, но при решении каких-либо вопросов, глобального или двустороннего характера, важно чтобы взаимопонимание было на всех уровнях принятия решений - между главами государств, руководителями парламентов и правительств», - обращает внимание Аликбек Джекшенкулов.

Источник: Кабар