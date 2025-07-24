Глава Кабмина прибыл в Республику Алтай с рабочим визитом

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Глава Кабмина прибыл в Республику Алтай с рабочим визитом

Председатель Кабинета Министров Адылбек Касымалиев 24 июля с рабочим визитом прибыл в Республику Алтай Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.



В аэропорту города Горно-Алтайска Адылбека Касымалиева встретил глава Республики Алтай Андрей Турчак.



В ходе визита Касымалиев примет участие в международной экологической конференции, где выступит на пленарном заседании совместно с главами правительств ряда государств. Также в рамках конференции будут рассмотрены возможности обмена опытом и реализации совместных проектов.

