Спикер парламента Китая встретился с президентом КР и торага ЖК — о чем говорили?

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Наши диалоги всегда проходят в дружеской атмосфере, как между настоящими друзьями и надежными партнерами
Президент КР Садыр Жапаров 24 июля провел переговоры с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, членом Политбюро ЦК КПК Чжао Лэцзи. Это первый официальный визит главы китайского парламента в Кыргызстан.
По данным пресс-службы главы государства, обсуждены вопросы политического, экономического и гуманитарного сотрудничества, а также развитие межпарламентских связей.
«Я с теплотой вспоминаю государственный визит в Китай и встречу в Астане с председателем КНР — моим братом Си Цзиньпином. Наши диалоги всегда проходят в дружеской атмосфере, как между настоящими друзьями и надежными партнерами», — заявил Садыр Жапаров.
Чжао Лэцзи передал приветствие от Си Цзиньпина и отметил, что под руководством Жапарова в КР проводятся масштабные реформы.
«Как добрый сосед и всесторонний партнер — Китай искренне радуется достижениям Кыргызстана», — подчеркнул он.
Источник: economist.kg