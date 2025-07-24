Спикер парламента Китая встретился с президентом КР и торага ЖК — о чем говорили?

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Наши диалоги всегда проходят в дружеской атмосфере, как между настоящими друзьями и надежными партнерами

Президент КР Садыр Жапаров 24 июля провел переговоры с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, членом Политбюро ЦК КПК Чжао Лэцзи. Это первый официальный визит главы китайского парламента в Кыргызстан.

По данным пресс-службы главы государства, обсуждены вопросы политического, экономического и гуманитарного сотрудничества, а также развитие межпарламентских связей.

«Я с теплотой вспоминаю государственный визит в Китай и встречу в Астане с председателем КНР — моим братом Си Цзиньпином. Наши диалоги всегда проходят в дружеской атмосфере, как между настоящими друзьями и надежными партнерами», — заявил Садыр Жапаров.

Чжао Лэцзи передал приветствие от Си Цзиньпина и отметил, что под руководством Жапарова в КР проводятся масштабные реформы.

«Как добрый сосед и всесторонний партнер — Китай искренне радуется достижениям Кыргызстана», — подчеркнул он.

Источник: economist.kg