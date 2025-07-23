Глава Кабмина Адылбек Касымалиев посетит Алтай

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Глава Кабмина Адылбек Касымалиев посетит Алтай

Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев 24-26 июля 2025 года совершит рабочий визит в Республику Алтай, Россия.



Как сообщила пресс-служба Кабмина, он примет участие в Международной экологической конференции, которая пройдет в городе Горно-Алтайске, и выступит на пленарном заседании мероприятия.



На пленарном заседании также планируется выступление глав правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также замглавы правительства Туркменистана. Участники обсудят темы, посвящённые экологическим вызовам: устойчивому развитию и изменению климата.



В рамках Международной экологической конференции также состоятся экспертные и тематические сессии, на которых руководители профильных государственных органов стран-участниц выступят с докладами по вопросам сохранения глобального водного баланса, развития экологического туризма как визитной карточки государства. Будут рассмотрены возможности обмена опытом и реализации совместных проектов.

Источник: АКИpress

