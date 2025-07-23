Спикер парламента Китая Чжао Лэцзи прибыл в Кыргызстан с официальным визитом

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В рамках официального визита запланирован ряд мероприятий и встреч на высоком уровне.

В Кыргызстан 23 июля с официальным визитом прибыл председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики Чжао Лэцзи.



Как сообщила пресс-служба парламента, в международном аэропорту «Манас» его встретили заместитель спикера Жогорку Кенеша Нурланбек Азыгалиев и руководитель депутатской группы дружбы по сотрудничеству с Китаем Исхак Масалиев.



В рамках официального визита запланирован ряд мероприятий и встреч на высоком уровне. В частности, состоятся переговоры торага Жогорку Кенеша Нурланбека Тургунбек уулу с Чжао Лэцзи, где стороны обсудят актуальные вопросы и перспективы дальнейшего развития межпарламентского сотрудничества.

Источник: АКИpress

