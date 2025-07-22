В Чуйской области заложили капсулу под строительство нового здания прокуратуры

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Особое внимание будет уделено улучшению условий труда сотрудников

В Чуйской области состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени в фундамент нового административного здания прокуратуры. В мероприятии принял участие генеральный прокурор Мыктыбек Асаналиев. Об этом сообщили в ведомстве.

Асаналиев подчеркнул ключевую роль прокуратуры в укреплении правовой системы, обеспечении верховенства закона и повышении доверия граждан к государственной власти.

Он призвал сотрудников ведомства к безусловному исполнению своих обязанностей с высокой ответственностью, профессионализмом и оперативностью.

Особое внимание, по его словам, будет уделено улучшению условий труда сотрудников, их социальной поддержке и созданию современной и эффективной рабочей среды.

Как отметили в Генеральной прокуратуре, в 2025 году по всей стране ведется строительство 24 новых объектов для нужд ведомства – административных зданий, служебных квартир и других социально значимых объектов.

Источник: economist.kg