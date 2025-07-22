Кабмин выделит свыше 24 млн сомов на оснащение Республиканского ожогового центра

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Соответствующее распоряжение подписал Адылбек Касымалиев.

Кабмин выделит 24.4 млн сомов Минздраву для закупки современного оборудования и расходных материалов для ожогового отделения клинической больницы скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в правительстве.

Соответствующее распоряжение подписал Адылбек Касымалиев.

Ежегодно отделение принимает свыше 1.7 тысячи пациентов с ожогами различной степени тяжести, выполняя около 800 операций, при этом хирургическая активность составляет 94.1%.

Как сообщили в кабинете министров, до настоящего времени недостаток современного оборудования сказывался на качестве лечения: удлинялся период восстановления, возрастал риск осложнений и инфицирования.

Ожидается, что выделенные средства позволят повысить уровень оказания специализированной помощи и улучшить условия для реабилитации пострадавших.

Источник: economist.kg