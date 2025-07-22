Бишкек, "САЯСАТ.KG". Госорганы Кыргызстана могут лишиться части территориальных подразделений
Госорганы Кыргызстана могут лишиться части территориальных подразделений. Министерство юстиции предлагает инициативу "Территориальная гильотина государственных органов" в рамках дебюрократизации государственной системы.
Предлагается провести оценку целесообразности сохранения одного из уровней территориального управления — областного или районного — в отдельных государственных органах.
В Минюсте отмечают, что многие госорганы продолжают использовать трехуровневую систему управления (центральное — областное — районное), что ведет к дублированию функций, усложнению управления и неэффективному расходованию ресурсов.
Поэтому предполагается:
поручить органам с трехуровневой структурой провести оценку необходимости одного из промежуточных уровней (областного или районного);
представить обоснование его сохранения или предложения по реорганизации структуры.
Источник: Спутник