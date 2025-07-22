Госорганы Кыргызстана могут лишиться части территориальных подразделений

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Госорганы Кыргызстана могут лишиться части территориальных подразделений

Госорганы Кыргызстана могут лишиться части территориальных подразделений. Министерство юстиции предлагает инициативу "Территориальная гильотина государственных органов" в рамках дебюрократизации государственной системы.

Предлагается провести оценку целесообразности сохранения одного из уровней территориального управления — областного или районного — в отдельных государственных органах.

В Минюсте отмечают, что многие госорганы продолжают использовать трехуровневую систему управления (центральное — областное — районное), что ведет к дублированию функций, усложнению управления и неэффективному расходованию ресурсов.

Поэтому предполагается:

поручить органам с трехуровневой структурой провести оценку необходимости одного из промежуточных уровней (областного или районного);

представить обоснование его сохранения или предложения по реорганизации структуры.

Источник: Спутник