Кыргызстан и Монголия договорились сотрудничать в сфере переработки шерсти

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Кыргызстан и Монголия договорились сотрудничать в сфере переработки шерсти

В рамках визита президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в Кыргызстан подписан меморандум о сотрудничестве между Минсельхозом и Министерством продовольствия Монголии, сообщили в ведомстве.

Документ направлен на развитие сотрудничества в области переработки шерстяного сырья, обмен технологий, повышение конкурентоспособности продукции и расширение экспортного потенциала.

Стороны договорились содействовать установлению партнерств между профильными предприятиями, проводить совместные бизнес-встречи, выставки, а также работать над созданием производственно-логистических цепочек в шерстяной отрасли.

Ожидается, что меморандум станет основой для внедрения современных технологий и создания новых рабочих мест в обеих странах.

Источник: economist.kg