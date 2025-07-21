Кыргызстан и Монголия настроены на стратегическое сближение — Жапаров подвел итоги переговоров

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Встреча завершилась подписанием Совместной декларации об установлении всеобъемлющего партнерства между странами.

Президент КР Садыр Жапаров 21 июля в Бишкеке выступил с заявлением для прессы по итогам официальных переговоров с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, прибывшим в страну с государственным визитом. Встреча завершилась подписанием Совместной декларации об установлении всеобъемлющего партнерства между странами.

«Сегодняшний день имеет особое значение для кыргызско-монгольских отношений. Мы с глубоким уважением и радушием принимаем в КР президента Монголии — моего брата, уважаемого господина Хурэлсуха. Этот визит свидетельствует о стремлении к укреплению дружественных связей», — отметил Жапаров.

Главы государств обсудили широкий спектр вопросов, включая политику, экономику, инвестиции, транспорт, культуру и гуманитарное сотрудничество. По словам президента КР, переговоры прошли в «открытой, дружеской и конструктивной атмосфере».

«Мы с уважаемым господином Хурэлсухом подписали важный документ – Совместную декларацию об установлении всеобъемлющего партнерства между КР и Монголией», — отметил Жапаров.

Внимание также было уделено:

активизации межпарламентского и межведомственного взаимодействия;

увеличению взаимного товарооборота и созданию условий для инвестиций;

расширению прямых бизнес-контактов и логистического сотрудничества;

развитию партнерства в горнорудной отрасли;

поддержке образовательных, научных и культурных обменов.

«Одной из важнейших задач считаю создание новых конкурентоспособных международных маршрутов с участием наших государств. Выражен взаимный интерес к развитию сотрудничества в горнорудной отрасли. Рассматривается обмен опытом и лучшими практиками в реализации проектов по добыче полезных ископаемых», — подчеркнул президент Кыргызстана.

Также главы государств обсудили международную повестку. Лидеры отметили схожесть позиций по ключевым вопросам и подтвердили готовность углублять взаимодействие в рамках международных организаций.

«Кыргызстан готов содействовать экономической интеграции Монголии с ЕАЭС. Подписание торгового соглашения между Монголией и ЕАЭС в июне этого года — важный шаг в этом направлении», — подчеркнул президент КР.

В завершение Садыр Жапаров заявил: «Уверен, что государственный визит господина Хурэлсуха станет важной вехой на пути укрепления кыргызско-монгольского сотрудничества. Уверен, что взаимодействие между нашими странами, основанное на взаимной дружбе и уважении, будет и далее развиваться во благо наших народов».