Садыр Жапаров подписал новый Земельный кодекс

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Закон был принят Жогорку Кенешем 4 июня

Президент Садыр Жапаров подписал Закон КР «О введении в действие Земельного кодекса Кыргызской Республики», принятый Жогорку Кенешем 4 июня 2025 года.

Как сообщили в пресс-службе президента, данный закон содержит переходные положения земельных правоотношений с учетом интегрированных в Земельный кодекс Кыргызской Республики нормативных правовых актов и вносимых изменений в земельное законодательство Кыргызской Республики.

Законом также предусмотрены нормы, определяющие юридические последствия по текущим земельным правоотношениям, включая пастбища, по переводу (трансформации) земель сельскохозяйственного назначения, орошаемых земель пашни и других видов угодий, землеустроительные дела которых сформированы и находятся на рассмотрении уполномоченного органа в сфере регулирования земельных отношений.

Закон содержит нормы, обеспечивающие государственную защиту ранее зарегистрированных прав на земельные участки и регулирующие положение землепользователей, чьи права возникли еще до введения в действие Земельного кодекса Кыргызской Республики, а также постепенную замену ранее полученных право удостоверяющих документов на единый унифицированный – кадастровый план.

Законом также подтверждаются права на садово-дачные участки, которые были получены до 1999 года и их включение в земли близь расположенных населенных пунктов, что отчасти способствует решению социальных проблем с жильем, получением прописки, оформлением документов на детей, для поступления в детские дошкольные и школьные учреждения, на получение пособий и пенсий.



