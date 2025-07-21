Главой совета Российско-Кыргызского фонда развития стал замминистра финансов РФ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". От Кыргызстана РКФР возглавляет Артем Новиков.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил на должность председателя совета Российско-Кыргызского фонда развития заместителя министра финансов Ивана Чебескова. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ранее пост председателя совета фонда занимал Тимур Максимов, который до октября 2023 года был заместителем министра финансов.

Иван Чебесков стал замглавы Минфина в ноябре 2023-го. До этого, с 2020 по 2023 год, он возглавлял департамент финансовой политики Минфина. В 2013-2016 годах занимал должность исполнительного директора в «Ю Би Эс Банке», а после начальника управления, вице-президента ВТБ.

От Кыргызстана РКФР возглавляет Артем Новиков.

Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР) — фонд, учрежденный правительствами КР и РФ в соответствии с соглашением от 24 ноября 2014-го. Цель фонда — содействие экономическому сотрудничеству между странами, модернизации и развитию кыргызской экономики, а также поддержка кыргызского бизнеса в адаптации к условиям Евразийского экономического союза.

Источник: 24.kg