Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух прибыл в Кыргызстан

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В международном аэропорту «Манас» его встретил президент Садыр Жапаров.

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух вчера, 20 июля, прибыл с государственным визитом в Кыргызстан.

В международном аэропорту «Манас» его встретил президент Садыр Жапаров.

Девушки в национальных костюмах, приветствуя Ухнаагийна Хурэлсуха, преподнесли ему цветы, боорсоки и мед.

Для глав государств была организована концертная программа с участием кыргызских артистов, которые исполнили национальные музыкальные произведения.

Ранее сообщалось, что планируется подписание пакета документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества. Кроме того, в рамках визита запланирован кыргызско-монгольский бизнес-форум, а также концерт с участием деятелей искусства двух стран.