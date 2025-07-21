США включили Кыргызстан в список стран под особым наблюдением. Почему?

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Эти меры подрывают право людей жить согласно своим убеждениям и создают угрозу общественной стабильности

В своем ежегодном отчете за 2025-й Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) вновь рекомендовала включить Кыргызстан в список стран, подлежащих особому наблюдению (Special Watch List).

В документе отмечается, что власти республики продолжают систематически нарушать права на свободу религии и убеждений, усиливая законодательные ограничения и препятствуя мирной религиозной деятельности.

В конце июня этого года КР посетила делегация USCIRF во главе с председателем Вики Хартцлер и заместителем председателя Асиком Махмудом. Целью визита стало детальное изучение ситуации с религиозной свободой после принятия новых поправок в закон о религии.

Ключевые выводы комиссии:

Новые поправки к закону усиливают государственный контроль над религиозной сферой.

Ужесточаются требования к регистрации религиозных организаций, что фактически ограничивает деятельность малых общин.

Продолжаются штрафы и административные меры против мирных религиозных практик.

Риски для стабильности общества возрастают из-за ограничений, которые препятствуют свободе совести граждан.

«Эти меры подрывают право людей жить согласно своим убеждениям и создают угрозу общественной стабильности», — говорится в отчете USCIRF.

USCIRF призывает власти Кыргызстана пересмотреть спорные нормы и соблюдать международные стандарты в области свободы вероисповедания. В свою очередь, комиссия рекомендует Государственному департаменту США продолжать мониторинг и поднимать вопросы религиозной свободы в диалоге с Бишкеком.

Источник: 24.kg