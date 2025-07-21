Председатель ПК ВСНП Китая посетит Кыргызстан

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В рамках официального визита запланирован ряд мероприятий и встреч на высоком уровне

С 23 по 24 июля состоится официальный визит председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики Чжао Лэцзи.

Как сообщили в пресс-службе парламента, в рамках официального визита запланирован ряд мероприятий и встреч на высоком уровне.

В частности, состоятся переговоры спикера Жогорку Кенеша Нурланбека Тургунбек уулу с Чжао Лэцзи. Стороны обсудят актуальные вопросы и перспективы дальнейшего развития межпарламентского сотрудничества.



