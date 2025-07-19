Амангельдиев принял участие в заседании Экономического совета СНГ в Москве

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Участники встречи обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического сотрудничества в рамках Содружества.

Первый замглавы кабинета министров КР Данияр Амангельдиев принял участие в заседании Экономического совета СНГ в Москве, сообщает пресс-служба правительства.



Участники встречи обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического сотрудничества в рамках Содружества. Также обсуждались меры дальнейшего углубления торгово-экономических связей.



По итогам заседания подписан ряд решений, направленных на дальнейшее укрепление взаимодействия в СНГ.

Источник: Спутник