В Кыргызстане создается Совет по развитию блокчейн-технологий

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Соответствующий указ подписал глава государства Садыр Жапаров.

В Кыргызстане создается государственное учреждение — Секретариат Национального совета по развитию виртуальных активов и блокчейн-технологий при президенте. Соответствующий указ подписал глава государства Садыр Жапаров.

Как говорится в документе, учреждение создается с целью организационного обеспечения работы совета, утвержденного указом от 30 апреля 2025 года. Утверждены положения о секретариате, его штатное расписание, схема управления и коэффициенты для расчета должностных окладов сотрудников.

Секретариат должен пройти регистрацию в органах юстиции в течение одного месяца. Финансирование его деятельности будет осуществляться за счет республиканского бюджета и других источников, не запрещенных законодательством.

Глава секретариата назначается и освобождается от должности лично президентом.

Кроме того, внесены изменения в действующие указы, касающиеся реестра государственных и муниципальных должностей, а также порядка финансирования совета.

Источник: 24.kg