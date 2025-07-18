В Кыргызстане создают департамент инженерных изысканий при Минстрое

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Документ вступает в силу через 10 дней.
В Кыргызстане при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства создают департамент инженерных изысканий. Соответствующее постановление подписал председатель
кабинета министров Адылбек Касымалиев.
Как отмечается в документе, новая структура обеспечит государственное регулирование, координацию и контроль в сфере инженерных изысканий. Это позволит повысить достоверность, надежность и безопасность проектируемых и строящихся объектов.
Министерству поручено принять все необходимые меры для реализации постановления. Также утверждена структура управления и положение о новом ведомстве.
Документ вступает в силу через 10 дней.
Источник: 24.kg