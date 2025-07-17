Кыргызстан получил военное имущество от Турции

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Кыргызстан получил военное имущество от Турции

Состоялась церемония приёма и передачи имущества, поступившего в рамках Соглашений между правительствами Кыргызстана и Турции о военном и финансовом сотрудничестве.



В мероприятии приняли участие представители Министерства обороны во главе с начальником Главного управления тыла Минобороны КР полковником И.Б. Кахаровым, а также сотрудники Аппарата военного атташе Турции в КР под руководством полковника Толга Такымжы.



Переданное имущество предназначено для обеспечения потребностей Вооружённых Сил КР и является результатом последовательного развития двустороннего военного взаимодействия между Кыргызстаном и Турцией, говорится в сообщении Минобороны КР.

Источник: АКИpress

