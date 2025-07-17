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Жамалбек Ырсалиев освобожден от должности вице-мэра Бишкека, его должность упразднена

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Распоряжение подписал мэр Айбек Джунушалиев.

 

Жамалбек Ырсалиев освобожден от должности заместителя мэра Бишкека.

Как сообщила пресс-служба мэрии, распоряжение подписал мэр Айбек Джунушалиев.

Также его должность упразднена и исполнение функций и координация работ заместителя мэра по транспортному блоку переданы директору Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Уланбеку Бейшенбаеву. 

Ырсалиев был задержан после встречи главы ГКНБ Камчыбека Ташиева с жителями мкр Тунгуч.

Уланбек Бейшенбаев

Источник: АКИpress

           