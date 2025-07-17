Жамалбек Ырсалиев освобожден от должности вице-мэра Бишкека, его должность упразднена

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Распоряжение подписал мэр Айбек Джунушалиев.
Жамалбек Ырсалиев освобожден от должности заместителя мэра Бишкека.
Как сообщила пресс-служба мэрии, распоряжение подписал мэр Айбек Джунушалиев.
Также его должность упразднена и исполнение функций и координация работ заместителя мэра по транспортному блоку переданы директору Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Уланбеку Бейшенбаеву.
Ырсалиев был задержан после встречи главы ГКНБ Камчыбека Ташиева с жителями мкр Тунгуч.
Источник: АКИpress