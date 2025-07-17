Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в порядок приема и увольнения госслужащих

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Документ принят Жогорку Кенешем 18 июня.

Президент Садыр Жапаров подписал закон, вносящий изменения в закон «О государственной гражданской службе и муниципальной службе».



Документ принят Жогорку Кенешем 18 июня.



Законом изменены требования к образованию для поступления на государственную и муниципальную службу. Для младших должностей госслужбы теперь обязательно наличие высшего образования. Для муниципальных служащих на этих позициях допускается высшее либо среднее профессиональное образование — за исключением тех случаев, где предусмотрено специальное. Для старших, главных и высших должностей установлено обязательное наличие высшего образования.



Дополнено требование к цифровой грамотности. Она становится обязательной в объеме, необходимом для выполнения служебных обязанностей, если это предусмотрено законодательством.



Также согласно изменениям, обновлен порядок формирования кадрового резерва. На младшие должности он будет формироваться уполномоченным государственным органом в порядке, который определит президент. На старшие и главные — каждым госорганом и органом местного самоуправления самостоятельно.

