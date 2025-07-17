Нового акима назначили в Ленинском районе Бишкека

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Тариел Айтиев ранее занимал должность заместителя акима Октябрьского района.

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев подписал распоряжение о назначении Тариела Айтиева акимом Ленинского района столицы. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Тариел Айтиев ранее занимал должность заместителя акима Октябрьского района. Он сменил на посту Жыргалбека Шакиева, освобожденного от должности решением главы города.

Назначение произошло на фоне громких задержаний: накануне в ходе выездного совещания председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева сообщили о задержании нескольких чиновников различных подразделений мэрии Бишкека, в том числе представителей администраций Ленинского и Октябрьского районов.

Источник: 24.kg