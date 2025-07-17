Задержанный ГКНБ Бакытбек Шеримбеков освобожден от должности в мэрии Бишкека

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На его место назначен Тимур Бекбоев

Бакытбек Шеримбеков освобожден от должности начальника управления муниципальной собственности мэрии Бишкека. Распоряжение подписал градоначальник Айбек Джунушалиев, сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

Отметим, накануне Государственный комитет национальной безопасности сообщил о его задержании. По данным спецслужбы, чиновника подозревают в коррупции.

На его место назначен Тимур Бекбоев, ранее занимавший пост заместителя начальника управления по контролю за землепользованием.

Источник: 24.kg