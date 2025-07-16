«Одумайтесь сейчас!» - Садыр Жапаров сделал обращение к чиновникам

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В наше время воровства государственных средств быть не должно

Ни один чиновник, присвоивший государственные средства, не останется безнаказанным, даже если это произойдет позже. Об этом написал президент Садыр Жапаров на своей странице в Фейсбуке.

Он призвал должностных лиц «одуматься уже сейчас».

«В наше время воровства государственных средств быть не должно», - констатировал глава государства.

Отметим, в Кыргызстане в последние дни происходит ряд громких задержаний чиновников, замешанных в различных коррупционных схемах.

Источник: Кабар