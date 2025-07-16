Айбек Молдакунов избран председателем Совета по делам правосудия

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Совет был утверждён Жогорку Кенешем 18 июня.

Айбек Молдакунов избран председателем Совета по делам правосудия. Такое решение было принято на первом заседании Совета по делам правосудия Кыргызской Республики. Об этом ведомство сообщило 15 июля.



Совет был утверждён Жогорку Кенешем 18 июня.



Член Совета Мукамбет Касымалиев выдвинул на должность председателя кандидатуру судьи Верховного суда Молдакунова Айбека Карыбековича. На должность заместителя председателя была выдвинута судья Бишкекского городского суда Барыктабасова Эльмира Бектургановна.



По результатам тайного голосования членами Совета единогласно был избран председателем Совета по делам правосудия Молдакунов Айбек Карыбекович, заместителем председателя была избрана Барыктабасова Эльмира Бектургановна.



На первом заседании Совета председательствующий представляет членов Совета, избирается счётная комиссия из трёх членов большинством голосов открытым голосованием, а также проводятся выборы председателя Совета и его заместителя.



Большинством голосов от общего числа членов Совета избрана счётная комиссия в составе:



1. Тулобаева Балбака Зарлыковича;



2. Кыдыралиевой Бакыт Амантуровны;



3. Чотонова Санжара Бейшенкуловича.

Источник: АКИpress

