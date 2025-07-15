Байсалов анонсировал трехкратный рост зарплат, пенсий и пособий в Кыргызстане в течение 10 лет

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Хочется, чтобы наши матери зимой ездили отдыхать в Таиланд или на другие курорты

Заместитель председателя кабмина КР Эдиль Байсалов заявил о значительном росте уровня жизни в стране в ближайшее десятилетие. По его словам, зарплаты, пенсии и социальные пособия вырастут как минимум в три раза. Об этом он сообщил в интервью «Биринчи радио».

Зампред подчеркнул, что цель правительства – обеспечить ежегодный экономический рост на уровне 9-10%.

«Мы будем жить в достатке. Хотим, чтобы у каждой семьи была возможность хотя бы раз в год отдохнуть за границей. Хочется, чтобы наши матери зимой ездили отдыхать в Таиланд или на другие курорты», — заявил Байсалов.

Он добавил, что при устойчивом росте экономики уже через два-три года Кыргызстан может достичь уровня жизни Казахстана.

«Конечно, их государство богаче, у них больше ресурсов, но мы постараемся улучшить жизнь учителей, врачей, журналистов и других социальных работников», — отметил замглавы кабмина.

Источник: economist.kg