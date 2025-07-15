Численность сотрудников МЧС увеличена — решение кабмина

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Документ вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

Кабмин утвердил изменения в постановление от 15 ноября 2021 года №264, касающееся предельной численности штатов госорганов. Речь идет об увеличении численности работников Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Согласно новому постановлению, количество штатных единиц МЧС увеличено:

с 6 161 до 6 242 — общее количество;

с 3 882 до 3 963 — число сотрудников основного состава.

Изменения направлены на повышение эффективности работы министерства, а также усиление готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации.

Минфину поручено учесть увеличение численности при подготовке изменений в закон о республиканском бюджете на 2025 год и при формировании бюджета на 2026–2027 годы.

Документ вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

Источник: economist.kg