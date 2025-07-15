Кыргызстан и Турция устраняют барьеры для увеличения товарооборота до $5 млрд

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Особое внимание было уделено вопросам торгово-экономического взаимодействия между двумя странами.

Заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев принял посла Турецкой Республики в Кыргызской Республике Мекина Мустафу Кемаля Окема. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией в политической, торгово-экономической и аграрной сферах.

Особое внимание было уделено вопросам торгово-экономического взаимодействия между двумя странами. Отмечено, что лидерами Кыргызстана и Турции поставлена задача довести объем товарооборота до 5 млрд долл. США.

В этой связи ведутся переговоры по устранению существующих технических барьеров в двусторонней торговле и по введению льготных таможенных тарифов для налаживания экспорта кыргызской сельскохозяйственной продукции в Турцию.

Также была отмечена значимая роль Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA) в социально-экономическом развитии Кыргызстана.