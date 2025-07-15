В Кабмине прошла встреча с послом Франции

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, включая образование, здравоохранение, инвестиции, цифровизацию

В Бишкеке 15 июля прошла встреча заместителя председателя Кабинета министров Эдиля Байсалова с послом Франции Николя Фаем.



Как сообщила пресс-служба Кабмина, стороны подтвердили высокий уровень кыргызско-французских отношений и признали роль Французской Республики как одного из ведущих мировых государств и ключевого члена Европейского союза.



В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, включая образование, здравоохранение, инвестиции, цифровизацию, охрану окружающей среды и устойчивое развитие горных регионов. Отмечен рост социально-экономического развития Кыргызстана и взаимная заинтересованность в продвижении проектов по повышению прозрачности государственного управления и внедрению современных технологий.



Посол Николя Фай подтвердил готовность к дальнейшему укреплению двусторонних связей и расширению гуманитарного и межгосударственного партнёрства.

Источник: АКИpress

