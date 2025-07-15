Садыр Жапаров провел рабочее совещание по строительству горнолыжного кластера «Ала-Тоо Резорт»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Завершение строительства первой канатной дороги запланировано на лето 2026 года

Президент Садыр Жапаров сегодня, 14 июля, провел рабочее совещание в г. Чолпон-Ата, посвященное ходу подготовительных работ по строительству всесезонного кластера «Ала-Тоо Резорт».

В совещании приняли участие руководители профильных министерств и ведомств.

Глава государства заслушал подробные отчеты от ответственных лиц о ходе проектирования и начальных этапах реализации. В частности, министр энергетики доложил о схемах энергоснабжения курорта, а министры Минстроя и Минтранса рассказали о планах строительства инженерных сетей и автодорожного сообщения в районе.

Завершение строительства первой канатной дороги запланировано на лето 2026 года.

В рамках совещания было также объявлено о проведении с 15 по 18 июля 2025 года аукциона по продаже 49 лотов. К участию приглашены как отечественные, так и зарубежные инвесторы.

Земельные участки предназначены под строительство гостиниц уровня 3–5 звёзд, VIP-коттеджей, этно-таунхаусов, ресторанов, кафе, SPA-комплексов и других туристических и коммерческих объектов. Участие в проекте дает возможность инвесторам стать частью одного из крупнейших туристических кластеров Центральной Азии, ориентированного на стандарты международного уровня.

В завершение совещания президент Садыр Жапаров подчеркнул важность своевременного и полного финансирования работ на всех этапах. Он поручил ответственным органам не допускать задержек в реализации проекта, особенно в части подготовительных и инфраструктурных мероприятий, чтобы обеспечить непрерывность строительного процесса и соблюдение обозначенных сроков.