Кулубаев принял участие во встрече глав МИД стран ШОС с Си Цзиньпином

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Во встрече также приняли участие главы МИД Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Сегодня в Пекине министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев принял участие в коллективной встрече председателя КНР Си Цзиньпина с главами внешнеполитических ведомств государств ШОС.

В ходе встречи китайский лидер подчеркнул стратегическую значимость укрепления доверия и солидарности в рамках ШОС, отметил важность дальнейшего развития политического диалога, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между странами-участницами. Он выразил приверженность КНР делу продвижения совместных инициатив в интересах мира, стабильности и устойчивого развития в регионе.

Особое внимание Си Цзиньпин уделил приоритетам и подведению итогов китайского председательства в ШОС в 2024–2025 годах, включая вопросы координации борьбы с современными вызовами и угрозами.

Во встрече также приняли участие главы МИД Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Источник: Спутник