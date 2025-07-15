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Президент внес изменения в указ о мерах по развитию финансового аудита

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Документ вступает в силу с момента официального опубликования.

Президент внес изменения в ранее принятый Указ «О мерах по развитию государственного финансового аудита».

Документ, в частности, предусматривает:

  • отмену части положений, ранее регламентировавших порядок проведения проверок;
  • введение возможности привлечения специалистов Счетной палаты Кыргызстана для проведения проверок по поручению президента;
  • в случаях поручения руководства исполнительной власти и при необходимости предотвращения ущерба государственным интересам, проверки могут проводиться с участием специалистов внутреннего аудита Министерства финансов, а также прокуратуры и органов национальной безопасности в связи с финансовыми нарушениями, хищениями и коррупционными проявлениями.

Кроме того, в указе уточняется порядок проведения аудита без обязательного соблюдения стандартов и методологий, утверждаемых кабмином.

Документ вступает в силу с момента официального опубликования.

           