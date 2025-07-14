Баатырбек Жантаев назначен мэром города Балыкчи. Кто он

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Баатырбек Жантаев официально вступил в должность мэра Балыкчи.

Президент подписал распоряжение о назначении Баатырбека Жантаева мэром города Балыкчи Иссык-Кульской области. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Согласно документу, назначение произведено в соответствии со статьей 71 Конституции КР и частью 1 статьи 47 Закона КР «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления».

Баатырбек Жантаев официально вступил в должность мэра Балыкчи.

Из открытых источников известно, что он являлся одним из владельцев франшизы Black Star Burger в Кыргызстане, а также активно работает в строительном бизнесе.

Также известно, что ранее он занимал должность в государственном предприятии «Кыргыз темир жолу».

Источник: 24.kg