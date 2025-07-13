Целителей в Кыргызстане будут готовить по госстандартам

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Знахари, травники, костоправы и другие специалисты также попадут в реестр

Целителей в Кыргызстане будут готовить по государственным стандартам. Постановление о порядке подготовки данных специалистов подписал первым зампред кабмина Данияр Амангельдиев.

Документ позволит обучать и проверять на профессиональное соответствие знахарей, травников, костоправов и других специалистов по народной медицине. Их также планируют регистрировать в реестре. Нормы позволят неквалифицированных или потенциально опасных целителей исключать из практикующих, а деятельность остальных – легализовать.

Источник: vesti.kg



